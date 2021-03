Les supporters de Schalke 04 militent pour un retour de Ralf Rangnick

Une pétition a été lancée et a déjà réuni 23.000 signatures !

C'est la révolution du côté de Schalke 04. Le club, actuel lanterne rouge de Bundesliga, se dirige vers une relégation et la gestion des dirigeants est largement pointée du doigt par les supporters.

Ceux-ci ont lancé une pétition pour réclamer le retour de Ralf Rangnick au club. L'homme de 62 ans a effectué deux passages à Gelsenkirchen (entre 2004 et 2005 et en 2011) où il a remporté une Coupe d'Allemagne et une Supercoupe. La pétition a déjà rassemblé 23.000 signataires. Rangnick est également célèbre pour avoir participé à la métamorphose de Leipzig ces dernières saisons.

Selon Bild, le voeu des supporters pourrait être exaucé puisque les dirigeants des Königsblauen seraient en pleine discussion avec le tacticien allemand, actuellement sans club.