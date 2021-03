Sheffield avec son coach des U23 à Leicester

Sheffield United ne remplacera probablement pas Chris Wilder cette saison. Après cinq années passées au club, l'entraîneur a été démis de ses fonctions suite aux résultats catastrophiques de cette saison. Le club est bon dernier de Premier League avec quatorze petites unités. Soit... douze de moins que Brighton, premier club non-relégable.

La direction a décidé de nommer Paul Heckingbottom comme entraîneur jusqu'à la fin de la saison. Il était T1 des U23 du club mais a une expérience chez les adultes puisqu'il a déjà coaché Barnsley, Leeds mais aussi Hibernian en Ecosse.

Si Sheffield ne semble pas pouvoir échapper à la relégation cette saison, le club semble déjà vouloir préparer la saison prochaine. Ce dimanche, les Blades se déplacent du côté de Leicester.

Paul Heckingbottom will take charge of the Blades for the remainder of the 20/21 campaign.



Heckingbottom will be supported by former AFC Bournemouth manager Jason Tindall, Alan Knill and United’s current backroom staff.#SUFC 🔴