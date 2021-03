📷 Un but de classe mondiale, des controverses, une remontada: les Gunners retournent Tottenham!

Arsenal et Tottenham se sont, comme d'habitude, livrés une bataille acharnée pour la victoire ce dimanche. Au final, ce sont les Gunners qui ont le sourire.

On le sait, Arsenal et Tottenham se disputent toujours le derby du nord de Londres comme si leur vie en dépendait. Ce fut encore le cas ce dimanche, et les deux équipes nous ont offert une rencontre qui restera une nouvelle fois dans les mémoires.

Ce duel débute... par une blessure, celle de Son, et elle va avoir son importance. En effet, le Coréen est remplacé par Lamela et ce dernier va tout simplement marquer le but du week-end: une frappe sèche, dans le petit filet.... mais surtout en coup du foulard pour l'ouverture du score (33', 0-1). Les Spurs ne jouaient pas bien, mais les chiffres ne mentent pas. Lamela va par contre passer de héros à zéro, mais nous y reviendrons plus tard.

Juste avant la mi-temps, les Gunners vont revenir au score de façon méritée, au vu de la prestation collective de l'équipe. C'est Martin Odegaard, dont la frappe est déviée par Alderweireld, qui égalise (44', 1-1) pour son deuxième but de la semaine, après celui marqué sur la pelouse de l'Olympiakos ce jeudi en Europa League.

Après les citrons, la rencontre va prendre un autre visage, et celui de Mourinho va se liquéfier et il est clair que le Portugais va certainement se plaindre de l'arbitrage. L'arbitre de la rencontre, Michael Oliver, siffle tout d'abord un penalty pour Arsenal. Sanchez tacle Lacazette, dont la frappe partait pourtant au point de corner, mais le VAR confirme la décision. Le Français se fait justice lui-même et donne l'avantage à son équipe (64', 2-1).

Dans la foulée, Lamela craque complètement: deux cartons jaunes, en 7 minutes (69' et 76') et le héros de la première période retrouve les vestiaires plus rapidement que prévu. C'est l'évènement de trop pour les Spurs, qui s'inclinent. Cette défaite laisse Tottenham à 6 points de Chelsea et donc de l'Europe. La fin de saison semble compliquée pour les coéquipiers de Kane.

Lamela qui lache le but de l'année tranquillement pic.twitter.com/TD663QrgpK — micarouf 🇵🇹 (@micarouf) March 14, 2021