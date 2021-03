🎥 Wilfried Zaha (Crystal Palace) a refusé de poser le genou à terre

L'image est symbolique mais reste forte. A la veille du coup d'envoi de la rencontre entre Crystal Palace et West Brom, les 22 acteurs et l'arbitrage ont posé un genou à terre pour venir en soutien au mouvement "Black Lives Matter", sauf Wilfried Zaha qui a déclaré depuis février ne plus vouloir se mettre à genou.

L'ailier de Crystal explique son choix : "J'ai le sentiment que mettre un genou à terre est juste devenu une partie du protocole d'avant-match. (...) Que l'on s'agenouille ou que l'on reste debout n'arrange, certains continuent de se faire insulter".

🗣"I will continue to stand tall"



Wilfried Zaha becomes first Premier League player to not take a knee pic.twitter.com/1EKG1WMbyl