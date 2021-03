LDC : Le Bayern sans Manuel Neuer et Kingsley Coman face à la Lazio?

Les deux joueurs Bavarois, Manuel Neuer et Kingslay Coman, n’ont pas éffectué le dernier entrainement de ce mardi, et leur entraineur Hansi Flick n’est pas si sûr quant à leur participation à la rencontre retour contre la Lazio :

"Manu a un léger rhume, et Kingsley a des problèmes musculaires. Nous devrons attendre et voir, mais nous espérons que les deux pourrons jouer demain » a-t- il confié à la presse.

Au match aller, le 23 février à Rome, le Bayern l’a emporté face à la Lazio 4 buts à 1.

🗣️ #Flick on @Manuel_Neuer and Kingsley #Coman: "Manu has a slight cold, and Kingsley is dealing with some muscle issues. We will have to wait and see, but are hoping that both will be able to feature tomorrow." #FCBayern #FCBLAZ pic.twitter.com/u4yxHTa5kH