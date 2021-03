LDC : Real-Atalanta, où le match Benzema-Muriel

Ce mardi, le Real Madrid reçoit l'Atalanta, en match retour du 8e de finale de la Ligue des Champions. Un duel pour permettre à deux buteurs de se mettre en évidence: Karim Benzema et Luis Muriel.

Après plus de douze saisons chez les Merengue, Karim Benzema, 33 ans, retrouve une nouvelle jeunesse et enfile les buts. Pour l’exercice 2020-2021, il a inscrit 15 buts en 23 matchs de Liga. 4 en 5 matchs de Ligue des Champions et 1 en coupe. 20 buts, 5 passes décisives, le tout en 2556 minutes. Il n’est pas loin de ses meilleures saisons où il a réussi 24 buts(2016) ou 21 buts(2012, 2019, 2020) en Liga, ou ses 7 buts(2012) en Ligue des Champions. Auteur de l’égalisation dans le derby de Madrid face a Atlético, un doublet contre Eche, l’ancien joueur de Lyon est décisif cette saison au niveau de la Maison Blanche.

Ce mardi pour le match retour du 8e de finale de la Ligue des Champions, il aura en face le colombien Luis Muriel qui a rejoint Bergame en Juillet 2019.

© photonews

Au match aller, il n’a pas scoré après son entrée en jeu à la 56e minute, mais il a quand-même inscrit pas mal de but cette saison. Son dernier, c’était lors de la 27ème journée de la Série A contre Spezia. En 66 minutes de jeu, il a inscrit le second but d’Atlanta qui s’impose 3-1.

Déjà, en 35 matchs, il a trouvé le chemin des filets à 19 reprises pour 9 passes décisives, durant 1.516 minutes de jeu. Ce soir, s’il a la confiance de son coach Gian Gasperini pour débuter le match, il va vouloir augmenter son capital buts, il en a inscrit que 2 en 6 matchs de Ligue des champions (2020-2021).