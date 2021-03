Le FC Séville se rapproche du Real Madrid via son match en retard

Séville affrontait Elche ce mercredi en match en retard de la 2e journée de Liga. Les Andalous en ont profité pour conforter leur quatrième place et même mettre un peu de pression sur le Real Madrid.

Le FC Séville n'est plus qu'à trois points du Real Madrid, 3e, après sa victoire (2-0) face à Elche ce mercredi soir en match en retard de la 2e journée de Liga. Séville compte désormais 9 unités d'avance sur la Real Sociedad d'Adnan Januzaj, 5e, et semble donc avoir assuré sa place dans le top 4 de Liga (et donc son ticket pour la Ligue des Champions).

Des buts d'd'En-Nesyri à la 43e et de Vazquez à la 89e auront offert les trois points aux Andalous, tandis qu'Elche reste calé à la 17e place, juste au-dessus de la zone rouge.