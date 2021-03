L'entraîneur de Bordeaux s'emporte : "On m'a menti"

Du côté des girondins de Bordeaux, c'est la débandade et l'avenir ne semble pas radieux.

Sorti de sa retraite en août dernier pour voler au secours de Bordeaux, Jean-Louis Gasset va sans doute maintenir les Girondins en Ligue 1, mais il est peu probable de le voir honorer sa seconde année de contrat. Au vu des déclarations de l'historique adjoint de Laurent Blanc ce vendredi en conférence de presse, la direction bordelaise ferait bien de commencer à lui chercher un remplaçant.

"La saison prochaine, je n’en parlerai pas avant un moment. J’aurai ensuite une discussion avec les responsables du club pour savoir ce qu’on peut faire. Déjà, concernant la deuxième année, il y aura ma réponse et elle est importante. Ce qu'on vit depuis août dernier m’a marqué. On m’a annoncé un challenge difficile, et on m’a menti car c’est plus dur que ce que je croyais. De temps en temps, il y a quelques nœuds à défaire. Mais là, il y en a beaucoup trop. Et toutes les semaines, il y en a qui se refont. Le Covid-19, les droits TV... tout vous tombe dessus. Je serai soulagé une fois que la saison sera finie et que le club sera là où il doit être", a conclu Gasset.

Pas vraiment le discours d'un coach motivé à continuer l'aventure, à 67 ans...