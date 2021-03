Emilio Ferrera souligne ce qui sera important pour arracher la deuxième place

Ce dimanche après-midi, Seraing a pris la mesure du RWDM (1-0) lors de la 24ème journée de D1B.

Seraing a fait le boulot ce dimanche contre le RWDM et conforte sa deuxième place au classement avec cinq points d'avance sur Lommel. "Ce fut difficile au début, surtout pour retrouver nos repères au niveau défensif. Le dispositif du RWDM a réussi à nous contrarier. Nous sommes rentrés petit à petit dans la rencontre mais nous avons vu un bon match de football aujourd'hui. Il y avait de bons joueurs sur le terrain et il y avait de beaux duels", a confié Emilio Ferrera à l'issue de la rencontre avant d'évoquer le point positif du côté de son équipe.

Les Métallos ont enregistré un nouvelle clean sheet. "Je trouve que l'on défend de mieux en mieux car les buts tombaient pratiquement comme des cadeaux avant, et ici, je constate qu'on a fait beaucoup de progrès à ce niveau-là. Non au détriment de l'aspect offensif car nous avons eu des occasions. Anthony Sadin a réalisé quelques arrêts déterminants. C'est peut-être le paradoxe de la situation de Seraing : on est encore plus dangereux en marquant moins mais en défendant mieux. Ce sera sans doute important pour atteindre notre deuxième objectif de la saison. Après avoir acquis le maitien, nous voulons aller arracher cette deuxième place. Il reste quatre matchs difficiles", a souligné le T1 des Métallos.

Le groupe sérésien ne craint pas la pression dans ce sprint final. "On a un groupe formidable. C'était vraiment un pari risqué qu'on avait fait en arrivant pratiquement avec tout l'effectif de Nationale 1. Ils se sont adaptés très rapidement et se sont vite distingués en D1B. Ils avaient du mal à enchaîner les bons résultats au départ en troisième division belge et on a énormément progressé avec le groupe. Les joueurs ont fait d'énormes sacrifices au quotidien pour faire preuve de régularité. Il faut être mentalement fort, mais on les pousse souvent dans leurs derniers retranchements tous les jours. Et cela porte ses fruits", a conclu Emilio Ferrera.