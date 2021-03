Liga : un ancien de Pro League offre la victoire à Villarreal, Valence s'impose de justesse

Auteur du deuxième but de Villarreal contre Cadix cet après-midi, l'ancien attaquant du Club de Bruges Carlos Bacca a donné la victoire à son équipe.

Avant les rencontres de l'Atlético de Madrid (18h30) et du FC Barcelone (21h) ce soir, trois autres rencontres du championnat espagnol ont eu lieu aujourd'hui. Dans le cadre de la 28ème journée de Liga, Villarreal et Valence ont pris le meilleur sur Cadix et Grenade, tandis que Getafe et Elche se sont tenus en échec.

Villarreal - Cadix : le Sous-Marin jaune enchaîne

Villarreal confirme. Après avoir passé plus de deux mois sans gagner en championnat, les hommes d'Unai Emery ont renoué la victoire le week-end dernier contre Eibar. Aujourd'hui, ils ont enchaîné avec une deuxième victoire consécutive contre Cadix (15ème). L'ancien brugeois Carlos Bacca a inscrit le but de la victoire pour le club à la tunique jaune (67ème minute). Score final : 2-1 pour Villarreal.

Valence - Grenade : les Merengots dans le ventre mou

Depuis plusieurs années, Valence alterne entre le bon et le moins bon et ne parvient plus à jouer les premiers rôles en championnat. Cette saison ne fait pas exception. Malgré sa victoire face à Grenade aujourd'hui, le club ché est douzième au classement. De son côté, Grenade est huitième. Score final : 2-1 pour Valence.

Getafe - Elche : un point c'est tout

Plus tôt dans la journée, Getafe et Elche se sont neutralisés. Auteur d'une saison 2019/2020 plutôt surprenante avec sa huitième place, El Geta lutte pour le maintien aujourd'hui. C'est aussi le cas de son adversaire du jour. Au classement, Getafe compte cinq points d'avance sur la zone rouge, tandis que Elche n'a qu'une longueur d'avance sur Alavés, premier relégable. Score final : 1-1.