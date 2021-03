Tottenham se rapproche du top 5 et respire un peu

Piteusement éliminé en Europe, Tottenham devait se reprendre en déplacement à Aston Villa.

Tottenham et Aston Villa s'affrontaient ce dimanche dans le cadre d'un match en retard de la 18e journée de Premier League. Les Spurs restaient sur une terrible désillusion en Europa League (3-0 et élimination au Dinamo Zagreb), et se sont bien repris chez des Villains qui n'ont plus gagné depuis le 27 février, à Leeds.

Un but de Vinicius en première période et de Harry Kane (sp) en seconde suffiront aux hommes de José Mourinho pour l'emporter 0-2 et se rapprocher de la 5e place de Premier League, occupée par West Ham. Tottenham ne compte plus qu'un point de retard sur les Hammers, et 3 sur Chelsea, quatrième.