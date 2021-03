S'il faisait son retour au Real Madrid, Cristiano Ronaldo pourrait perdre beaucoup d'argent

Ces dernières semaines, l'avenir du Portugais est on ne peut plus flou. Avec les mauvaises performances de la Juventus en championnat et en Ligue des Champions, son nom est cité au PSG et au Real Madrid.

Cristiano Ronaldo fera-t-il son retour au Real Madrid cet été ? Une opération qui semble presque irréalisable financièrement autant pour le club madrilène que pour le joueur. En effet, selon les informations de Marca, l’attaquant âgé de 36 ans risque d'être taxé à hauteur de 20 millions d’euros s'il retourne au Real Madrid, à moins qu'il ne signe un contrat d'un an. En Italie, Ronaldo bénéficie d'un régime fiscal spécial. En effet, il ne payerait que 200 .00 euros d’impôts sur ses 36 millions d'euros de salaire annuel, cent fois moins que s’il était en Espagne. De quoi peut-être freiner les rumeurs d'un possible retour du quintuple Ballon d’Or.