Inquiétudes pour Bryan Heynen à Genk

Le capitaine limbourgeois s'est blessé contre le Standard, il pourrait manquer la prochaine sortie de son équipe.

Pas encore assuré de sa qualification pour les playoffs 1, le Racing Genk croise les doigts pour Bryan Heynen. Le capitaine limbourgeois s'est occasionné une blessure à l'aine contre le Standard et il est au repos forcé jusqu'à nouvel ordre.

Selon Het Laatste Nieuws, son état sera réévalué la semaine prochaine et il est incertain pour le déplacement à OHL du lundi 5 avril. Le Racing a un point d'avance sur Ostende et Anderlecht et doit encore affronter STVV et l'Antwerp pour boucler sa phase classique.