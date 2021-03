Après 14 ans, le capitaine emblématique du Celtic quitte Glasgow pour devenir entraîneur-joueur

Scott Brown n'en a pas encore terminé avec le football et a accepté un nouveau défi loin de Celtic Park.

Le club d'Aberdeen (division 1 écossaise) a réalisé un beau coup avec la signature du capitaine emblématique du Celtic, Scott Brown. Ce dernier y tiendra un rôle d'entraîneur-joueur, plus précisément d'entraîneur adjoint-joueur.

A 35 ans, Scott Brown tournera la page Celtic cet été pour s'installer dans le nord du pays, après 14 ans passés à Glasgow où il compte plus de 600 apparitions pour le club, remportant 10 titres de champion et 12 coupes nationales.

Brown épaulera Stephen Glass qui arrive d'Atlanta United (MLS) pour reprendre l'équipe en tant qu'entraîneur principal. Pour ce dernier, l'arrivée de Brown est un très beau coup réalisé par Aberdeen : "L'opportunité d'engager un joueur du calibre de Scott, un leader qui a plus d'apparitions européennes pour le Celtic que n'importe quel autre joueur, est un coup énorme pour moi et pour Aberdeen", a déclaré Glass dans des propos reportés par la BBC.

"Scott sera un élément important de mon staff et même si son impact se fera sans aucun doute bien plus sentir sur le terrain, où je crois qu'il a encore beaucoup à donner, je suis impatient de l'aider dans sa transition vers le métier d'entraîneur", poursuit Stephen Glass.

Une nouvelle opportunité

"Le Celtic ne me quittera jamais et le club sera toujours dans mon cœur. C'est une décision difficile de quitter ce magnifique club, qui a occupé une place si importante dans ma vie pendant si longtemps, mais c'est une nouvelle opportunité pour moi et un nouveau chapitre", a confié Scott Brown sur le site internet du Celtic.

"L'opportunité de rejoindre Aberdeen, un club qui entre dans une nouvelle période passionnante, auprès de mon ancien coéquipier Stephen Glass était une occasion que je ne pouvais pas laisser passer."