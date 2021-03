🎥 Le but de classe mondiale d'Aleksandar Mitrovic avec la Serbie

L'ancien joueur du Sporting d'Anderlecht s'est offert un doublé avec son équipe nationale.

La rencontre entre la Serbie et l'Irlande s'est soldée par une victoire des Aigles Blancs et ils peuvent remercier un certain Aleksandar Mitrovic.

L'ancien joueur du Sporting d'Anderlecht a signé un solide doublé face aux Irlandais dont un magnifique lob de plus de 20 mètres qui a mystifié le gardien adverse. Un but de classe mondiale !