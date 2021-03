Voici quand débutera la saison 2021-2022 de Premier League

La prochaine saison du Premier League aura lieu du 14 août 2021 au 22 mai 2022. Durant l'exercice en cours, le championnat anglais avait dû repousser le début de la compétition au 12 septembre en raison des conséquences de la pandémie de coronavirus.

Les matchs de la 38e et dernière journée auront tous lieu en même temps le 22 mai 2022.

