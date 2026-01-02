C'est presque bouclé : Anderlecht va laisser partir un jeune talent dans un autre club belge

C'est presque bouclé : Anderlecht va laisser partir un jeune talent dans un autre club belge
Photo: © photonews

Peu utilisé avec les RSCA Futures, Naoufal Bohamdi-Kamoni va quitter la capitale pour rejoindre Westerlo. L'ailier gauche de 18 ans n'a encore jamais joué ailleurs qu'au Sporting d'Anderlecht.

Les grands clubs de notre pays tiennent particulièrement à la présence de leurs équipes U23 en Challenger Pro League pour développer leurs jeunes talents avant de les intégrer à l’équipe première.

Les exemples sont nombreux, et au Sporting d’Anderlecht, Nathan De Cat illustre bien l’intérêt de laisser ces jeunes pépites se faire les dents à un niveau inférieur, malgré les critiques légitimes sur l’équité du championnat.

Naoufal Bohamdi-Kamoni va quitter Anderlecht pour Westerlo

Cependant, tous les jeunes joueurs qui débutent avec l’équipe U23 d’un grand club ne suivent pas forcément une trajectoire linéaire vers l’équipe première. Toujours à Anderlecht, c’est notamment le cas de Naoufal Bohamdi-Kamoni.

Ailier gauche de 18 ans, il n’a jamais évolué ailleurs qu’à Neerpede et n’a disputé que sept matchs avec les RSCA Futures cette saison. Il semble donc se diriger vers un départ afin d’augmenter son temps de jeu.


Selon Sacha Tavolieri, Naoufal Bohamdi-Kamoni ne quittera pas la Belgique pour autant : il prendra la route de Westerlo pour s’engager cet hiver. Courtisé par Zulte Waregem, entre autres, il aurait été séduit par le projet des Campinois.

