Ca va bouger en 2026 pour ces Belges... dès cet hiver ?

Certains Belges ont probablement placé parmi leurs bonnes résolutions pour l'année nouvelle de passer un cap dans leur carrière - ou de la relancer. Et cela passera par un changement de club. En voici cinq qui iront voir ailleurs en 2026, c'est (presque) certain.

L'été passé déjà, on pensait que Lucas Stassin quitterait l'AS Saint-Etienne, relégué. Après une excellente saison en Ligue 1 à titre individuel, l'ancien attaquant de Westerlo et Anderlecht a cependant été bloqué par les Verts, qui en ont demandé une somme hors de propos (on a ainsi évoqué 40 millions d'euros).

Partira-t-il désormais en milieu de saison ? Saint-Etienne n'a qu'un objectif : remonter en Ligue 1... et vendre son attaquant lors du mercato hivernal serait se tirer une balle dans le pied. Mais Stassin sait que s'il veut disputer la Coupe du Monde, il doit partir. Malheureusement pour lui, ce sera peut-être bien l'été prochain.

Là aussi, c'est un transfert que l'on pensait inévitable l'été dernier et que l'intéressé a souhaité forcer : Nicolas Raskin aurait beaucoup aimé ne plus évoluer aux Glasgow Rangers cette saison. Et en allant au clash, l'ancien capitaine du Standard a pris un gros risque, se retrouvant mis de côté lors d'une saison de Coupe du Monde.







Heureusement pour lui, la situation s'est aplanie, et Raskin est même devenu un Diable Rouge incontournable au fil des trêves internationales. Un départ semble cependant cette fois certain. Pas cet hiver, probablement, car Nicolas est désormais assuré d'une place dans le groupe qui ira aux USA.

L'année 2025 est à oublier pour Wout Faes. L'arrivée d'un nouveau sélectionneur à la tête des Diables l'a fait tomber de son piédestal en sélection et en club, il a enchaîné les performances décevantes jusqu'à totalement sortir du onze fin novembre.

Une solution cet hiver est nécessaire si Faes veut retrouver du temps de jeu et, surtout, cette confiance en lui qui lui a toujours permis de surperformer depuis le début de sa carrière. Cela pourrait passer par un pas en arrière, car la réputation du Diable Rouge est durablement entachée en Angleterre.

L'avenir de Julien Duranville ne passera pas par le Borussia Dortmund, c'est une quasi-certitude. L'ancien prodige d'Anderlecht a été totalement mis au placard par Niko Kovac, et ce alors qu'il semblait enfin débarrassé de ses soucis physiques et prêt à briller au plus haut niveau.

Un départ, peut-être en prêt, se dessine dès cet hiver : Duranville n'a besoin que d'une chose après des années de galère, et c'est du temps de jeu. Sa précocité n'aura eu qu'un grand avantage en définitive : il n'a jamais que 19 ans... mais il ne faudra plus perdre de précieux mois loin des terrains pour autant.

Même situation pour Michy Batshuayi, à un tout autre moment de sa carrière. Celui qui n'est plus que... n°4 (et encore !) dans la hiérarchie des attaquants de Rudi Garcia n'est pas beaucoup mieux loti dans celle de l'Eintracht Francfort avec une seule titularisation cette saison en Bundesliga (et un seul but).

Changer de club, "Batsman" y est habitué, mais il ne s'est plus retrouvé dans une situation aussi compliquée depuis son passage totalement raté à Valence. Michy devra faire un choix intelligent et se remettre à empiler les buts, où que ce soit (si possible en Europe), s'il veut convaincre Garcia de l'emmener aux USA.