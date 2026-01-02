🎥 Quel sauvetage sur la ligne ! Jeremy Doku proche d'un but de classe mondiale pour son retour

Photo: © photonews

Jérémy Doku était de retour avec Manchester City face à Sunderland, hier soir. Pas suffisant pour l'emporter, malgré un raid dont notre compatriote a le secret.

Pour un premier jour de l'an, la Premier League s'est montrée plutôt avare en spectacle : trois des quatre matchs programmés hier ont abouti à un score de 0-0. Sunderland - Manchester City n'a pas fait exception à la règle. Mais côté belge, on retiendra tout de même la montée au jeu de Jeremy Doku.

Le Diable Rouge était sur la touche depuis quelques semaines à cause d'une blessure musculaire. Malgré toute la prudence du staff médical des Cityzens, Doku était de retour sur le banc et a fait son entrée dès la 51e minute, pour remplacer Savinho, blessé.

Une bonne première entrée pour se mettre en jambes

Il a fait ce qu'on attendait de lui : provoquer pour dynamiter la dernière demi-heure. Les visiteurs ont hérité de leurs plus grosses occasions en fin de rencontre, et Doku n'y était pas pour rien.

On pense notamment à cette action initiée depuis son flanc gauche. L'ancien Anderlechtois a mis deux hommes dans le vent avant de placer hors de portée du gardien Robin Roefs. Mais Nordi Mukiele s'est sacrifié et a détourné son tir de la tête in extremis.

L'ancien défenseur du PSG était même groggy après son sauvetage. Même s'il faudra se montrer très attentif quant à son retour, Jeremy Doku n'a rien perdu de son accélération fulgurante et était déjà tout proche de marquer un but de classe mondiale.

