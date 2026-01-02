De retour là où tout a commencé : Igor De Camargo va retrouver un banc de touche en Belgique !

Igor De Camargo était sans club depuis son licenciement chez les Francs Borains. Il va faire son retour à la tête d'une équipe U23 en D1B.

C'est chez les jeunes de Genk qu'une place se libère. Comme le rapporte Het Nieuwsblad, c'est le passage de Johan Van Rumst de l'équipe espoirs à un poste de T1 de Nicky Hayen qui accélère son retour aux affaires.

Après l'avoir un temps envisagé comme entraîneur principal de l'équipe première suite au départ de Thorsten Fink, la direction a insisté pour que Van Rumst, à la tête des U23 depuis un an, saute le pas vers le noyau A, pour épauler Hayen.

L'ancien adjoint de Philippe Clement à Beveren, Genk, au Club de Bruges et à Monaco a accepté, Genk a donc dû trouver un nouveau T1 pour ses jeunes. C'est là qu'Igor De Camargo, libre depuis près de deux mois, entre en jeu.

Assurer le maintien en D1B

Viré des Francs Borains, le Belgo-brésilien devrait prendre Jong Genk en charge dès ce week-end. Un retour aux sources pour celui qui a démarré sa carrière de joueur à Genk au début du siècle, marquant 12 buts en 66 matchs pour le Racing.



Autre clin d'oeil du destin, celui de revenir dans le parcours à la tête d'un adversaire direct des Francs Borains au classement. Les U23 de Genk sont en effet une place derrière le club de Georges-Louis Bouchez et l'affronteront lors de l'avant-dernière journée de championnat.