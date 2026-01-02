Officiel : un ancien homme de l'ombre d'Anderlecht nommé directeur sportif de la Juventus

Le nom de Marco Ottolini ne vous dit sans doute rien. Pourtant, après avoir fait ses preuves à Anderlecht, il continue à prendre du galon en Italie.

Ancien attaquant, Marco Ottolini n'avait pas franchement marqué les esprits à Brescia. Sa reconversion est par contre en train de l'emmener vers les sommets. Ses bonnes relations avec Herman Van Holsbeeck lui ont permis de rejoindre Anderlecht comme recruteur en 2015.

Après trois ans à Neerpede, Ottolini est devenu le recruteur de la Juventus, là aussi durant trois saisons, jusqu'en 2021. A Turin, on l'a ensuite connu dans un rôle d'entraîneur des joueurs prêtés. Jusqu'à la proposition du Genoa.

De plus en plus de responsabilités

Le club au griffon lui a proposé de passer directeur sportif, une offre qui n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd. Une nouvelle fonction qui lui permet aujourd'hui de revenir par la grande porte à la Juventus.

Trois ans après son départ, la Vieille Dame a officialisé aujourd'hui le retour de Marco Ottolini, son nouveau directeur sportif. L'ancien recruteur anderlechtois a déjà pris ses quartiers hier pour diriger le mercato turinois.





"Marco Ottolini apporte avec lui une expérience riche et diversifiée, acquise au fil du temps grâce aux différents rôles qu'il a occupés dans le monde du football. Son retour représente une suite logique pour un parcours professionnel fondé sur l'expertise, la vision et une connaissance approfondie du football italien et international", explique le club dans son communiqué officiel.