D'Eupen à Glasgow : un ancien bourreau du Standard en super forme aux côtés de Nicolas Raskin



Vous souvenez-vous encore de Djeidi Gassama ? Le jeune Français a bien progressé depuis son passage à Eupen.

Il y a trois ans, Eupen s'était fait prêter Djeidi Gassama en provenance du PSG. En compagnie de plusieurs espoirs parisiens comme Teddy Alloh ou Nathan Bitumazala (le seul encore actif au Kehrweg), il devait se développer chez les Pandas et aider le club à se maintenir en D1A.

Dans les cantons de l'est, l'ailier aux origines mauritaniennes avait pris un peu de temps à s'affirmer comme titulaire, ne s'imposant dans le onze qu'en fin de saison. Kristoffer Andersen et ensuite Edward Still l'ont longtemps utilisé comme supersub.

Avec sa vitesse, Gassama pouvait faire mal à des défenses fatiguées en fin de match. Il avait ainsi plié un match en marquant le but du break contre le Standard de Ronny Deila lors d'une soirée de liesse de novembre 2022.

Très apprécié outre-Manche

Dans la foulée de son retour de prêt, le PSG l'a vendu à Sheffield Wednesday. Il s'y est progressivement imposé et reste sur une saison à 7 buts en Championship. Ses prestations ont convaincu les Glasgow Rangers, qui ont déboursé près de deux millions pour le recruter l'été dernier.

Malgré la saison tortueuse des Rangers, l'ancien des Pandas s'est directement imposé avec 4 buts en 6 matchs de préliminaire de Ligue des Champions, de quoi s'imposer durablement comme titulaire. Contre Motherwell, sa vivacité a encore fait des miracles, son club a d'ailleurs mis en avant son match plein (joueur à avoir réussi le plus de dribbles, le plus de key passes, de tirs cadrés). La Pro League l'aurait-elle sous-estimé ?

