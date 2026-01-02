"J'ai rapidement compris" : l'anecdote marquante de David Hubert sur le tout jeune Kevin De Bruyne

"J'ai rapidement compris" : l'anecdote marquante de David Hubert sur le tout jeune Kevin De Bruyne
Photo: © photonews
David Hubert garde de très bons souvenirs de sa période au Racing Genk avec Kevin De Bruyne. Ce dernier avait déjà un caractère très affirmé.

David Hubert et Kevin De Bruyne se connaissent depuis longtemps. Les deux hommes ont été formés à Genk et faisaient partie des piliers de l'équipe qui a été sacrée championne lors de la saison 2010/2011, en compagnie de joueurs comme Thibaut Courtois, Jelle Vossen ou encore Marvin Ogunjimi.

Hubert s'en souvient comme si c'était hier : “Kevin n'a pas un caractère typiquement belge, mais plutôt néerlandais. Il pouvait, uniquement par sa mentalité de gagnant, dire les choses telles qu'elles sont. Mais toujours dans le but d'améliorer l'équipe. Parfois, il est simplement nécessaire que quelqu'un prenne ce rôle. Ce qui est exceptionnel, c'est qu'il était encore si jeune à l'époque. Je me souviens qu'il a soudainement dit à un de nos joueurs les plus expérimentés pendant un match : ‘Cours plus, je veux gagner' ", rigole Hubert dans Het Laatste Nieuws.

Un caractère fort qui ne laisse pas indifférent et qui ne plait forcément pas à tout le monde. En disant ses quatre vérités à ses coéquipiers, le petit KDB a ainsi vécu un avant-goût de certaines discussions qui reviendraient tout au long de sa carrière.

Timide en dehors du terrain, un autre homme quand le match commence

"Un jour, il est venu s'excuser auprès du groupe pour quelques déclarations faites après le match à la télévision. Il avait dit que ce n'était pas digne de Genk et que certains devaient se regarder dans le miroir, en nommant même plusieurs joueurs, si je ne me trompe pas. Cela ne s'était pas bien passé dans le groupe, car de quoi ce petit se mêlait-il ? Personnellement, j'ai toujours trouvé cela précieux, car j'avais rapidement compris qu'il n'était pas comme les autres", conclut Hubert.


Franky Vercauteren avait du travail pour faire collaborer certains caractères forts de son vestiaire. Outre De Bruyne, Thibaut Courtois n'avait pas non plus sa langue en poche. Les deux pépites limbourgeoises ne savaient pas encore qu'elles marqueraient autant le noyau des Diables Rouges de leurs coups de gueule.

