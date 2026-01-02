Il aurait même pu retourner en Angleterre : ces autres clubs qui ont tenté le coup pour Christian Benteke

En fin de contrat à DC United, Christian Benteke a finalement mis les voiles sur les Émirats arabes unis. Plusieurs destinations autres s'ouvraient à lui.

Fantasmé en Belgique, chuchoté en MLS, Christian Benteke a donc décidé de poursuivre sa carrière à Al-Wahda. Après le championnat américain, le Liégeois va donc découvrir une toute nouvelle culture aux Émirats arabes unis.

الوحدة يتعاقد مع كريستيان بينتيكي



تعلن شركة نادي الوحدة لكرة القدم عن إتمام إجراءات التعاقد مع المحترف البلجيكي كريستيان بينتيكي، وذلك في إطار خطط إدارة النادي لتلبية احتياجات الفريق وتعزيز عوامل النجاح خلال المرحلة المقبلة.



ورحب مجلس إدارة النادي باللاعب في موطن… pic.twitter.com/g1zAtIK4bB — AlWahda FC نادي الوحدة (@AlWahdaFCC) January 1, 2026

Après l'annonce de son départ de DC United, Big Ben a pris le temps de réflexion pour déterminer son nouveau projet de vie, que ce soit en matière de choix sportif ou de confort du quotidien. Il faut dire que les propsositions reçues étaient assez variées.

Non à l'Angleterre et au Brésil

Benteke aurait très bien pu rester en MLS. DC United lui a proposé un nouveau contrat de trois ans mais n'a trouvé aucun accord avec l'entourage du joueur. Le Soir rapporte que le Los Angeles Galaxy, New York City et Minnesota United sont venus aux nouvelles.

Mais l'offre la plus intéressante venait sans doute de Montréal. L'ancien club d'Olivier Renard a offert un contrat de trois ans à Christian Benteke, avec une quatrième saison en option. Une perspective intéressante à 35 ans mais qui n'a découché sur rien de concret, la faute au plafond salarial imposé par la ligue.



Une autre piste aurait pu le conduire au Brésil ou...trois des quatre grands clubs locaux manifestaient un certain intérêt. Mais l'ancien Diable Rouge a fermé la porte. En Angleterre, un club de haut de tableau de Championship a essuyé le même refus. Al-Wahda aura su se montrer plus convaincant.