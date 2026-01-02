Sa fin de contrat en fait une cible privilégiée : l'Union sur la piste d'un ailier de Pro League

L'Union compte bien se renforcer durant ce mercato. Pour cela, la direction est également attentive aux bonnes affaires du championnat.

L'intérêt révélé cet après-midi pour Mateo Biondic (à lire ici), un joueur issu de quatrième division allemande le rappelle une nouvelle fois : l'Union se fait un malin plaisir d'aller chercher des joueurs encore hors des radars.

Le modèle statistique est désormais rôdé et doit amener au club de futures révélations telles que Deniz Undav, Cameron Puertas ou Promise David. Mais les Saint-Gillois ne sont pas contre faire venir des valeurs sûres de Pro League pour autant, comme on a pu le voir avec Rob Schoofs ou Louis Patris cet été.

C'est dans cette perspective que la direction lorgne sur Griffin Yow, qui arrive dans ses six derniers mois de contrat à Westerlo, où il ne devrait pas prolonger. Selon SudInfo, l'Union ne compte pas négocier pour un transfert cet hiver, mais veut attendre de pouvoir l'obtenir gratuitement l'été prochain.

Attention à ne pas se faire griller la priorité

David Hubert verrait un gros potentiel chez l'ailier américain de 23 ans. Yow est arrivé à Westerlo en 2022 pour moins de 100 000 euros en provenance de DC United. Après une saison d'adaptation, il s'est imposé comme un cadre de l'équipe (18 buts et 10 assists en 86 matchs).



L'Union n'est d'ailleurs pas la seule sur le coup : La Gantoise et l'équipe chypriote de Pafos (active en Ligue des Champions) sont également intéressés. Il pourrait donc être dangereux d'attendre l'été : Westerlo est tout à fait susceptible de pousser son joueur vers un club prêt à payer une petite somme cet hiver.