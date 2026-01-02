Officiel : Vincent Kompany joue un sale coup à Pep Guardiola et Manchester City

Le staff de Vincet Kompany s'agrandit au Bayern Munich. Daniel Fradley débarque en droite ligne...de Manchester City.

Le Bayern Munich tient son premier renfort hivernal. Et ce n'est pas un joueur, mais bien un nouvel analyste pour Vincent Kompany. Il s'agit de Daniel Fradley, un Anglais de 35 ans qui officiait à Manchester City depuis 2023.

Fradley était l'analyste en chef de Pep Guardiola, il n'a pas connu Vincent Kompany comme joueur, mais va collaborer avec lui en tant qu'entraîneur. Un sale coup de Vince the Prince à son ancien mentor.

🔴 𝗡𝗲𝘄 𝗮𝗿𝗿𝗶𝘃𝗮𝗹 𝗳𝗿𝗼𝗺 𝗠𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲𝘀𝘁𝗲𝗿 𝗖𝗶𝘁𝘆 ⚪️



FC Bayern are bolstering their coaching staff with the new addition of Daniel Fradley.



Most recently, he worked at Manchester City under Pep Guardiola, has now joined as assistant coach under Vincent Kompany.… pic.twitter.com/030yMvKPDS — FC Bayern (@FCBayernEN) January 2, 2026

35 ans, mais déjà une belle expérience

Le nouveau renfort bavarois a très vite fait une croix sur sa carrière de joueur pour se consacrer au coaching, qu'il a dans le sang depuis toujours. À 20 ans seulement, il était déjà l'analyste des équipes de jeunes de Rochdale.

Après avoir monté en grade jusqu'en équipe première, Fradley a été repéré par New York City en 2015. Du côté de Big Apple, il a notamment côtoyé Patrick Vieira et Ronny Deila comme analyste puis entraîneur technique.





C'est désormais aurpès de Vincent Kompany qu'il va continuer à travailler, avec de grands défis en 2026 : le Bayern Munich veut remettre la main sur la Ligue des Champions et est toujours invaincu en Bundesliga.