Officiel : Vincent Kompany joue un sale coup à Pep Guardiola et Manchester City

Officiel : Vincent Kompany joue un sale coup à Pep Guardiola et Manchester City
Photo: © photonews
Deviens fan de Bayern Munich! 608

Le staff de Vincet Kompany s'agrandit au Bayern Munich. Daniel Fradley débarque en droite ligne...de Manchester City.

Le Bayern Munich tient son premier renfort hivernal. Et ce n'est pas un joueur, mais bien un nouvel analyste pour Vincent Kompany. Il s'agit de Daniel Fradley, un Anglais de 35 ans qui officiait à Manchester City depuis 2023.

Fradley était l'analyste en chef de Pep Guardiola, il n'a pas connu Vincent Kompany comme joueur, mais va collaborer avec lui en tant qu'entraîneur. Un sale coup de Vince the Prince à son ancien mentor.

35 ans, mais déjà une belle expérience

Le nouveau renfort bavarois a très vite fait une croix sur sa carrière de joueur pour se consacrer au coaching, qu'il a dans le sang depuis toujours. À 20 ans seulement, il était déjà l'analyste des équipes de jeunes de Rochdale.

Après avoir monté en grade jusqu'en équipe première, Fradley a été repéré par New York City en 2015. Du côté de Big Apple, il a notamment côtoyé Patrick Vieira et Ronny Deila comme analyste puis entraîneur technique.

C'est désormais aurpès de Vincent Kompany qu'il va continuer à travailler, avec de grands défis en 2026 : le Bayern Munich veut remettre la main sur la Ligue des Champions et est toujours invaincu en Bundesliga.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Bundesliga
Bundesliga Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Bayern Munich

Plus de news

🎥 Quel sauvetage sur la ligne ! Jeremy Doku proche d'un but de classe mondiale pour son retour

🎥 Quel sauvetage sur la ligne ! Jeremy Doku proche d'un but de classe mondiale pour son retour

21:40
D'Eupen à Glasgow : un ancien bourreau du Standard en super forme aux côtés de Nicolas Raskin

D'Eupen à Glasgow : un ancien bourreau du Standard en super forme aux côtés de Nicolas Raskin

21:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 02/01: Kiyine - Yow - Bohamdi-Kamoni

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 02/01: Kiyine - Yow - Bohamdi-Kamoni

20:40
Ca va bouger en 2026 pour ces Belges... dès cet hiver ?

Ca va bouger en 2026 pour ces Belges... dès cet hiver ?

21:00
Officiel : un an et demi après son grave accident de voiture, Sofiane Kiyine fait son retour en D1 ACFF

Officiel : un an et demi après son grave accident de voiture, Sofiane Kiyine fait son retour en D1 ACFF

20:40
Sa fin de contrat en fait une cible privilégiée : l'Union sur la piste d'un ailier de Pro League

Sa fin de contrat en fait une cible privilégiée : l'Union sur la piste d'un ailier de Pro League

20:20
Officiel : un ancien homme de l'ombre d'Anderlecht nommé directeur sportif de la Juventus

Officiel : un ancien homme de l'ombre d'Anderlecht nommé directeur sportif de la Juventus

20:00
De retour là où tout a commencé : Igor De Camargo va retrouver un banc de touche en Belgique !

De retour là où tout a commencé : Igor De Camargo va retrouver un banc de touche en Belgique !

19:21
C'est presque bouclé : Anderlecht va laisser partir un jeune talent dans un autre club belge

C'est presque bouclé : Anderlecht va laisser partir un jeune talent dans un autre club belge

19:00
2
L'Union rêve du nouveau Undav : qui est Mateo Biondic ?

L'Union rêve du nouveau Undav : qui est Mateo Biondic ?

18:40
Critiqué en Belgique, Leandro Trossard est adoubé par Mikel Arteta à Arsenal : "Il crée des moments magiques"

Critiqué en Belgique, Leandro Trossard est adoubé par Mikel Arteta à Arsenal : "Il crée des moments magiques"

18:20
Marc Brys encore piqué par son successeur au Cameroun : "Comment pouvez-vous contester Eto'o ?"

Marc Brys encore piqué par son successeur au Cameroun : "Comment pouvez-vous contester Eto'o ?"

18:00
Malgré sa blessure, Mario Stroeykens pourrait toujours quitter Anderlecht en janvier

Malgré sa blessure, Mario Stroeykens pourrait toujours quitter Anderlecht en janvier

17:30
Le premier beau coup du mercato ? Le Club de Bruges vise un joueur... de l'Atlético de Madrid

Le premier beau coup du mercato ? Le Club de Bruges vise un joueur... de l'Atlético de Madrid

17:00
Ce candidat au top 6 perd deux joueurs pour deux mois... dont son capitaine

Ce candidat au top 6 perd deux joueurs pour deux mois... dont son capitaine

16:30
C'est presque fait : nouveau transfert "made in Union", qui va chercher un joueur de D4 !

C'est presque fait : nouveau transfert "made in Union", qui va chercher un joueur de D4 !

16:00
Christian Benteke, le choix des adieux forcés aux Diables Rouges

Christian Benteke, le choix des adieux forcés aux Diables Rouges

15:40
Après le renvoi de Frédéric Frans, le RWDM a choisi son entraîneur pour la fin de saison

Après le renvoi de Frédéric Frans, le RWDM a choisi son entraîneur pour la fin de saison

15:20
Ancien grand espoir du football belge, Luca Oyen va quitter Genk par la petite porte

Ancien grand espoir du football belge, Luca Oyen va quitter Genk par la petite porte

15:00
Charles De Ketelaere, inefficace mais soutenu : l'Atalanta a besoin de lui... et les Diables aussi

Charles De Ketelaere, inefficace mais soutenu : l'Atalanta a besoin de lui... et les Diables aussi

14:30
Noah Fernandez ne sera pas seul : deux autres Belges repris pour le stage du PSV

Noah Fernandez ne sera pas seul : deux autres Belges repris pour le stage du PSV

14:00
Officiel : déjà confirmé par Frédéric Taquin, le premier départ de la RAAL est acté

Officiel : déjà confirmé par Frédéric Taquin, le premier départ de la RAAL est acté

13:30
De retour après une fracture, ce Diable Rouge pourrait quitter son club dès janvier

De retour après une fracture, ce Diable Rouge pourrait quitter son club dès janvier

12:40
Un coup dans l'eau pour l'Antwerp : un départ à prévoir après... seulement 4 petits matchs

Un coup dans l'eau pour l'Antwerp : un départ à prévoir après... seulement 4 petits matchs

13:00
Victoire provisoire pour la Pro League : le dénouement pour la saison prochaine n'arrivera pas tout de suite

Victoire provisoire pour la Pro League : le dénouement pour la saison prochaine n'arrivera pas tout de suite

12:20
L'Espagne à la mode, l'Union reste à Bruxelles : où partent les clubs de Pro League pour leur stage hivernal

L'Espagne à la mode, l'Union reste à Bruxelles : où partent les clubs de Pro League pour leur stage hivernal

12:00
Le grand nettoyage d'Anderlecht : pour recruter, certains de ces joueurs devront partir

Le grand nettoyage d'Anderlecht : pour recruter, certains de ces joueurs devront partir

11:40
En 2026, le grand retour de Hein Vanhaezebrouck sur un banc ? "Les Diables, ça n'a plus d'importance"

En 2026, le grand retour de Hein Vanhaezebrouck sur un banc ? "Les Diables, ça n'a plus d'importance"

11:20
Sergio Ramos veut racheter un club professionnel... co-détenu par 777 Partners

Sergio Ramos veut racheter un club professionnel... co-détenu par 777 Partners

11:00
Ça se concrétise : Bruges proche d'exploser le record en vendant un joueur pour... 50 millions !

Ça se concrétise : Bruges proche d'exploser le record en vendant un joueur pour... 50 millions !

10:30
Rik de Mil a fini son analyse : quatre joueurs de La Gantoise devraient s'en aller

Rik de Mil a fini son analyse : quatre joueurs de La Gantoise devraient s'en aller

10:00
Moment crucial dans la lutte en bas de tableau : le Cercle pourrait perdre l'un de ses meilleurs joueurs

Moment crucial dans la lutte en bas de tableau : le Cercle pourrait perdre l'un de ses meilleurs joueurs

09:30
Jeremy Doku de retour, mais impuissant avec Manchester City, qui perd du terrain

Jeremy Doku de retour, mais impuissant avec Manchester City, qui perd du terrain

09:00
Formé en Belgique mais méconnu chez nous, il est la nouvelle cible de l'Atlético de Madrid

Formé en Belgique mais méconnu chez nous, il est la nouvelle cible de l'Atlético de Madrid

08:32
À 31 ans, Dennis Praet est à un tournant de sa carrière : les prochaines semaines seront décisives

À 31 ans, Dennis Praet est à un tournant de sa carrière : les prochaines semaines seront décisives

08:00
La bonne pioche du mercato pour les clubs belges ?

La bonne pioche du mercato pour les clubs belges ?

07:45

Plus de news

Les plus populaires

Bundesliga

 Journée 16
Eintracht Francfort Eintracht Francfort 09/01 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Union Berlin Union Berlin 10/01 FSV Mainz 05 FSV Mainz 05
FC St. Pauli FC St. Pauli 10/01 RB Leipzig RB Leipzig
Freiburg Freiburg 10/01 Hambourg Hambourg
1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 10/01 1. FC Cologne 1. FC Cologne
Werder Brême Werder Brême 10/01 Hoffenheim Hoffenheim
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 10/01 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach 11/01 FC Augsburg FC Augsburg
Bayern Munich Bayern Munich 11/01 Wolfsburg Wolfsburg
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved