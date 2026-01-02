Officiel : un an et demi après son grave accident de voiture, Sofiane Kiyine fait son retour en D1 ACFF

Officiel : un an et demi après son grave accident de voiture, Sofiane Kiyine fait son retour en D1 ACFF
Photo: © photonews
Sofiane Kiyine est de retour en Belgique. Le Verviétois était actif en Italie, le voici de retour du côté de Stockay.

Après son spectaculaire accident de voiture à Flémalle en mars 2023, Sofiane Kiyine avait pris ses distances avec le championnat belge. Le milieu de terrain avait signé à Triestina, en Serie C italienne. Prêté à Foggia la saison dernière, il ne joue que très peu dans la Botte.

De retour à Triestina pour l'exercice actuel, il n'y compte que cinq apparitions (dont une seule titularisation) en troisième division italienne. En fin de contrat dans six mois, Kiyine ne finira pas la saison chez les Transalpins.

Stockay a en effet annoncé son arrivée il y a quelques minutes. Le Verviétois revient donc chez lui, en région liégeoise, et espère bien retrouver du rythme chez les Stockalis.

Kiyine veut retrouver le plaisir de jouer

Si le pari s'avère gagnant, le club aura dans son effectif un atout pour rectifier le tir en deuxième partie de saison. La victoire au Crossing juste avant la trêve est la première après une série de six défaites consécutives.

Pour Sofiane Kiyine, l'occasion est belle de reprendre du plaisir et tenter de redevenir ce joueur aux 56 matchs de Serie A, que Louvain avait été acheter près de deux millions à la Lazio en 2022.

