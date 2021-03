Un ancien Genkois est convaincu qu'il jouera un jour pour le Bayern Munich

Le défenseur central avait quitté le KRC Genk lors de l'été 2019 pour rejoindre le Celta Vigo qui avait déboursé pas moins de 8 millions d'euros pour le Ghanéen.

L'ancien joueur de Genk, Joseph Aidoo (25 ans) a récemment expliqué à JoySports qu’il était convaincu qu’il jouerait un jour pour le Bayern Munich, club dont il est fan depuis son enfance grâce à son mentor Samuel Kuffour, ancien défenseur du Ghana et qui compte 277 matchs sous le maillot bavarois.

"Je l'ai choisi comme mentor parce que je pense que je jouerai au Bayern Munich dans le futur et qu'il était là-bas. C'est pourquoi je l'ai toujours admiré, il a eu un tel impact sur le monde du football. C'est le club qui a touché mon cœur quand j'étais enfant. Je suis leurs matchs et parfois je vais même sur leur site web pour regarder des vidéos et d'autres choses", a confié le défenseur central du Celta de Vigo au média ghanéen.