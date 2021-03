CAN 2022 : Onuachu arrache la victoire pour le Nigéria

Auteur du seul but de son équipe contre le Bénin cet après-midi, Paul Onuachu a permis au Nigéria de confirmer sa première place du groupe L.

Le Nigeria a le sourire. Aujourd'hui, il s'est imposé sur la plus petite des marges face au Bénin (0-1), dans le cadre de la cinquième journée des éliminatoires pour la CAN 2022. Les Super Eagles peuvent remercier Paul Onuachu. Entré en cours de jeu, l'attaquant du Racing Genk a inscrit le seul but de la rencontre en fin de match.

Sa sélection participera donc à la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations. D'ailleurs, l'équipe avait validé son ticket avant même le coup d'envoi du match. En effet, avec le résultat nul entre le Lesotho et le Sierra Leone plus tôt dans l'après-midi (0-0), le Nigéria se savait déjà qualifié.

Toutefois, sa victoire du jour lui a surtout permis de confirmer sa première place en tête du groupe L face à son dauphin. Avec 11 points au compteur, soit 4 de plus que le Bénin, la sélection à la tunique verte et blanche est assurée de rester leader de la poule, à une journée de la fin.