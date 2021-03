Euro U21: la Roumanie met la pression sur l'Allemagne et les Pays-Bas

En attendant le choc entre l'Allemagne et les Pays-Bas, ce sont les Roumains qui prennent la tête du groupe.

L'Allemagne de Lukas Nmecha et les Pays-Bas de Noa Lang croiseront le fer, samedi soir, dans l'un des chocs de la seconde journée de la phase groupes de l'Euro U21, mais en attendant, la Roumanie, qui avait accroché les Néerlandais en ouverture, a mis la pression.

Emmenés par Alexandru Matan et Alex Pascanu, les Roumains ont en effet dominé la Hongrie (1=2) et en profitent pour prendre la tête de leur groupe (4points) devant l'Allemagne (3) et les Pays-Bas (1). Dans l'autre match du début de soirée, la Slovénie et la République Tchèque ont partagé l'enjeu (1-1), tout profit pour les leaders du groupe, l'Italie et l'Espagne, qui s'affrontent ce soir.