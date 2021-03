L'Italie compte bien accueillir du public lors des matchs de l'Euro à Rome

L'UEFA a réclamé que les pays accueillant l'Euro 2020 ouvrent les stades au public, au moins en partie. Plusieurs villes ont déjà annoncé qu'elles respecteraient cette demande, et l'Italie ne fera pas autrement.

L'Italie accueille trois matchs du groupe A de l'Euro 2020, dont le match d'ouverture opposant la Squadra à la Turquie le 11 juin proochain, et accueillera également un 8e de finale. Comme l'UEFA l'a demandé, le Stadio Olimpico de Rome devrait être ouvert au public, au moins pour le match d'ouverture : "Je suis certain que nous ouvrirons l'Euro à Rome et que ça se fera avec du public", a déclaré Gabriele Gravina, président de la fédération italienne, en conférence de presse ce samedi. "Je ne sais pas encore combien de personnes, mais il y aura du monde en tribunes".

Pour rappel, Aleksander Ceferin, président de l'UEFA a réclamé des villes-hôtes de l'Euro 2020 qu'elles accueillent du public si elles souhaitaient conserver leur statut, estimant que des matchs d'Euro sans public n'étaient "pas envisageables". Saint-Pétersbourg et Copenhague, notamment, ont déjà annoncé qu'elles accueilleraient du public.