🎥 Interrogé sur Benzema, Didier Deschamps quitte sa conférence de presse

L'entraîneur de l'équipe de France n'a visiblement pas apprécié qu'on l'interroge de nouveau sur ce sujet très sensisble.

"Karim Benzema aura-t-il une nouvelle chance avec l'équipe de France ?", cette question trotte dans la tête de beaucoup de supporters. Cependant, si une personne ne veut pas en entendre parler, c'est bien Didier Deschamps.

En conférence de presse après la rencontre face au Kazakhstan, le sélectionneur français aura eu la (mauvaise) surprise d'être questionné à ce sujet. "Oh non, même ici... On va rester sur les autres questions. C'est un journaliste français qui vous a soufflé la question", a-t-il répondu sur le ton de l'humour.