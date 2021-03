Pas de Witsel, mais : "Nous avons d'autres joueurs d'expérience"

Axel Witsel manquera l'Euro et son absence se fait déjà ressentir dans le groupe des Diables Rouges. Mais Roberto Martinez en a relativisé l'impact.

Les Diables Rouges manquent-ils d'un leader suite aux absences combinées d'Eden Hazard et Axel Witsel ? "Je ne pense pas que ce soit un problème à ce niveau", affirme Roberto Martinez. "Bien sûr, ce sont des joueurs importants, mais en leur absence, nous avons d'autres joueurs d'expérience capables de communiquer et de faire vivre le groupe".

"Axel et Eden communiquent bien au sein du groupe et sont importants, mais ils ne sont pas les seuls. Nous avons groupe large et expérimenté qui peut compenser ces absences".