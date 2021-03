Une contre-performance belge à relativiser ? "C'est à l'Euro qu'il faudra performer"

La prestation des Diables Rouges en République Tchèque a été critiquée, mais Thibaut Courtois tenait à relativiser.

Selon Courtois, la presse et les supporters ont eu tendance à "dramatiser" le match nul à Prague de samedi dernier. "C'était un match difficile à l'extérieur, dans des circonstances particulières. L'équipe tchèque était très solide et s'est procurée beaucoup d'occasions mais nous avons tenu bon", souligne-t-il en conférence de presse. "C'était difficile et nous nous en sommes plutôt bien sortis. On va désormais pouvoir analyser ça et faire mieux à l'avenir".

Pas question, bien sûr, de trop relativiser : "Je ne dis pas que c'était notre meilleur match, mais ce n'était certainement pas notre pire", pointe Courtois. "Ce 1-1 n'est pas le résultat qu'on souhaitait mais il faut faire avec. Cela dit, vous devez être critiques avec nous, c'est normal, mais ... Quand je vois qu'après la victoire contre les Gallois, on dit que ce n'était "pas fameux" alors qu'on prend les trois points, bon (sourire)".

C'est à l'Euro qu'il faudra performer

Pour le gardien des Diables, les critiques étaient un peu exagérées, surtout en vue de l'Euro. "Ce n'est pas parce qu'on fait match nul en Tchéquie qu'on ne peut pas gagner l'Euro, ça ne marche pas comme ça. On a énormément de qualités et c'est toujours bien de nous voir gagner 3 ou 4-0, mais parfois, l'adversaire répond bien. Il sera temps à l'Euro pour performer au mieux".