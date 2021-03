Le brassard jeté par Cristiano Ronaldo vendu aux enchères pour une bonne cause

Énervé après avoir marqué le but de la victoire injustement refusé à Belgrade ce samedi soir, le Portugais avait jeté son brassard de capitaine et quitté le terrain peu avant la fin de rencontre entre la Serbie et le Portugal (2-2).

Un steward a récupéré le brassard avant de le vendre aux enchères au profit de la lutte contre une maladie rare. Il a immédiatement contacté Sport Klub, une chaîne sportive régionale dans l’idée de le mettre aux enchères. L’homme a expliqué à l'AFP, sous couvert d’anonymat, qu’il souhaitait venir en aide à un bébé de six mois atteint d’amyotrophie spinale, Gavrilo Djurdjevic, et contribuer au financement de son traitement. L'amyotrophie spinale est une maladie neuromusculaire rare qui concerne environ une naissance sur 10 000. qui, sans traitement, affaiblit les muscles avec une évolution progressive vers une paralysie ou un décès. Le coût du traitement est estimé à plus de 2 millions d’euros. Quelques heures après sa mise aux enchères, le brassard avait atteint la somme de 350 000 dinars (environ 3.000 euros) tandis que le site invitait aussi les gens à aider l’enfant en donnant directement à l’association caritative.