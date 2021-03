Les Espoirs français en quarts de finale de l'Euro U21 face aux Pays-Bas

L'Euro U21 bat son plein et les Bleuets font partie des grands favoris. Ils se sont imposés face à l'Islande, se hissant ainsi en quarts de finale de la compétition.

La France U21 l'a emporté ce mercredi soir tranquillement face à l'Islande à Gyor (Hongrie), via des buts de Matteo Guendouzi et Odsonne Edouard. Avec cette deuxième victoire, les jeunes de Sylvain Ripoll corrigent le tir après leur défaite inaugurale contre le Danemark et se hissent en quarts de finale, deuxièmes de leur poule derrière les mêmes Danois.

La France affrontera un autre favori en quart de finale : ce seront les Pays-Bas de l'infortuné Noa Lang, rentré à Bruges après une lourde blessure, qui se tiendront sur leur route. Le match aura lieu le 31 mai prochain, date à laquelle débutera la phase à élimination directe.