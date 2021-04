Retour d'Eden Hazard sur les pelouses d'entraînement

Bonne nouvelle pour les Diables et pour le Real? C'est en tout cas un signal positif de voir Eden Hazard côtoyer ses collègues sur le terrain balle au pied, comme c'était le cas vendredi matin, au centre d'entraînement du Real Madrid.

Mais ce n'est sans doute qu'un premier pas avant un éventuel retour aux affaires. Le plan du staff médical du Real était de laisser au Brainois, qui est à l'arrêt depuis le 15 mars en raison d'une blessure au psoas, le temps de se remettre complètement.

✅ @hazardeden10 training with the team already. 🇧🇪 pic.twitter.com/G2JsXs0tn1