Thomas Tuchel récompensé par la Premier League !

Un trophée personnel pour l'ancien entraîneur du PSG.

Le technicien allemand a été plébiscité grâce aux deux succès en trois journées obtenus contre Liverpool (1-0) et Everton (2-0). L’ancien entraîneur du Paris Saint-Germain a été préféré à Graham Potter (Brighton and Hove Albion), Brendan Rodgers (Leicester City) et Ole-Gunnar Solskjaer (Manchester United). Il succède à Josep Guardiola (Manchester City), meilleur entraîneur en janvier et février. Quatrièmes du classement avec une avance de deux points sur le cinquième West Ham United, les Blues bataillent pour décrocher un billet pour la prochaine Ligue des champions. Ce samedi, le club londonien accueille West Bromwich Albion dans le cadre de la 30e journée.