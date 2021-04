Prolongation imminente pour Zlatan Ibrahimovic ?

Tous les signaux semblent au vert concernant une prolongation de Zlatan Ibrahimovic à l'AC Milan.

Zlatan Ibrahimovic (39 ans) devrait bientôt prolonger à l'AC Milan : revenu de MLS en janvier 2020, l'attaquant suédois avait signé jusqu'au terme de cette saison et devrait donc faire le durer le plaisir un an de plus au même salaire, à savoir 7 millions annuels, affirme SkySports. Il faut dire que le retour de Zlatan à Milan est royal avec 17 buts en 24 matchs toutes compétitions confondues.