Saint-Trond a fait un gros pas vers le maintien : "Cette compétition évolue étrangement"

Le STVV s'est payé le scalp du KV Malines samedi soir. L'équipe de Peter Maes était plus vive et plus affûtée que le KaVé. Après cinq matchs sans victoire, les Canaris peuvent ajouter trois points supplémentaires, le maintien est donc presque assuré.

Le soulagement était énorme, notamment pour Peter Maes. "Nous attendions ce match avec une certaine appréhension. En raison des circonstances (coronavirus), mais aussi parce que nous avons dû changer notre système. En tant qu'équipe, nous les avons pris à la gorge. Notre pressing élevé leur a causé d'énormes problèmes. En deuxième mi-temps, nous ne pouvions plus courir. Cela a créé des espaces où ils pouvaient jouer au football. Dans l'ensemble, c'est une victoire bien méritée pour nous, dans des circonstances difficiles. La victoire de Waasland-Beveren nous a motivés", a lâché le coach trudonnaire à l'issue de la rencontre. Lors de sa nomination, Peter Maes a déclaré que 35 points devraient suffire. STVV les a maintenant, mais Maes n'est pas encore tout à fait sûr. "Cette compétition évolue étrangement. N'importe qui peut gagner contre n'importe qui. Nous pouvons aller à Beveren mardi et nous mettrons le Cercle et Mouscron sous pression", a conclu Maes.