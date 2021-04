Les "mensonges" de José Mourinho concernant Alderweireld passent mal

José Mourinho n'a pas aligné Toby Alderweireld à son retour de sélection, affirmant que le Diable Rouge était rentré trop tard pour effectuer un test Covid-19 et s'entraîner avec le groupe. Deux mensonges qui passeraient mal auprès de son groupe.

José Mourinho a-t-il menti au visage des médias en affirmant que Toby Alderweireld n'avait pas eu le temps de passer son test de dépistage au coronavirus à son retour de sélection et ne s'était conséquemment pas entraîné avec ses équipiers à Tottenham ? Il semblerait : d'après le Daily Mail, le Diable Rouge aurait bel et bien été testé dès son retour, mercredi passé, et des photos, publiques celles-là, montrent qu'Alderweireld était bel et bien présent à l'entraînement en amont du match des Spurs contre Newcastle (2-2).

Et toujours d'après le Daily Mail, ce mensonge, ou à tout le moins cette demi-vérité, passerait très mal auprès du groupe, tout comme les déclarations assez étonnantes du Special One à l'issue du match nul ; interrogé par la presse au sujet de la friabilité défensive de son équipe alors que Mourinho s'est toujours fait une spécialité de tenir un score, il a ainsi répondu : "Même coach, différents joueurs". Des propos plutôt maladroits. Quant à Toby Alderweireld, affirme le quotidien, il serait tout aussi surpris des déclarations du Portugais le concernant et attendrait une explication ...