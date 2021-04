Théo Bongonda: "C'était peut-être le match le plus important de la saison"

Théo Bongonda a remis Genk sur le chemin de la victoire dans un match particulièrement piégeux.

Les Limbourgeois ont pourtant été irréprochables en première période, mais ils ont oublié de tuer le match et ils ont vécu une seconde période beaucoup plus compliquée à OHL, lundi après-midi. "On aurait pu perdre ce match après le repos, mais je suis content qu'on ait bien réagi après le but égalisateur", se réjouit Theo Bongonda au micro d'Eleven Sports.

D'autant que les trois points conquis à Louvain rapprochent fortement le Racing de sa qualification pour les playoffs 1. "Pour le top 4, c'était probablement le match le plus important de la saison", confirme celui qui a inscrit le deuxième but limbourgeois sur la pelouse du King Power Stadium.

Et l'objectif est désormais simple pour Théo Bongonda et ses partenaires: valider le ticket pour les playoffs 1 le plus vite possible. "Il reste trois points à prendre, il faut tout faire pour les prendre dès la semaine prochaine, contre Saint-Trond", conclut-il.