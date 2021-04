Waasland-Beveren: beaucoup de forfaits pour la réception de STVV

Les Waaslandiens devront faire en fonction des blessures et des suspensions, mardi soir.

Après la victoire de l'espoir, contre Ostende, samedi soir, Waasland-Beveren peut céder la lanterne rouge à Mouscron en cas de succès, mardi soir, contre STVV, qui, malgré sa victoire à Malines samedi dernier, n'a pas encore assuré son maintien.

Mais les Waaslandiens seront déforcés pour la réception des Canaris. Felix Bastians, Andreas Wiegel, Miguel Vieira, Serge Leuko et Jeremy Cijntje étaient déjà absents samedi derniers, et ne sont pas encore de retour. À ces forfaits s'ajoute celui d'Aboukakary Koita, lui aussi blessé, tandis que Leonardo Bertone a écopé de son cinquième carton jaune samedi et sera donc suspendu.