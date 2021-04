🎥 L'inter et Romelu Lukaku (décisif) restent solides leaders de Serie A, la Juventus se défait de Naples

Deux rencontres reportées de Serie A étaient au programme de ce début de soirée, avec la Juventus, Napoli et l'Inter.

Inter - Sassuolo

Face au 9e de Serie A, l'Inter n'a pas tardé à faire parler la poudre avec Big Rom à la manoeuvre qui ouvrait rapidement le score, après dix minutes de jeu.

BIG ROM | Il ne peut plus s'empêcher de marquer. 🇧đŸ‡Ș😍 #InterSassuolo pic.twitter.com/5qJVlDmZm5 — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) April 7, 2021

En seconde période, Lukaku se distinguait à nouveau avec un assist pour Lautaro Martinez (67e) qui doublait la mise. Sassuolo animait la fin de rencontre en réduisant le score via Traoré (85e), mais l'Inter tenait bon et validait sa victoire pour enregistrer 11 points d'avance sur l'AC Milan au classement.

Juventus - Napoli

Dries Mertens était au coup d'envoi, mais c'est la Juve qui menait à la pause grâce à un but rapide de Cristiano Ronaldo (13e), qui profitait du bel effort de Federico Chiesa. Le Napoli se montrait un peu plus après le repos, mais la Juventus doublait finalement la mise par Paulo Dybala (73e). Cristiano Ronaldo poussait Hysaj à la faute dont la relance manquée était récupérée par Bentancur qui trouvait Paulo Dybala, dont la frappe croisée faisait mouche. Mertens était remplacé à la 76e, et Insigne (90e) réduisait le score sur penalty en toute fin de match, mais bien trop tard pour empêcher la Juventus d'empocher la mise et revenir à un point du dauphin, le Milan AC.