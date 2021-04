Le 'derby' pour offrir les playoffs 1 au Racing Genk? "On sait ce qu'il nous reste à faire"

La victoire conquise à OHL, conjuguée à la défaite du KV Ostende contre Waasland-Beveren a permis aux Limbourgeois de faire un grand pas vers les playoffs 1, ils veulent désormais boucler l'affaire... contre leur rival limbourgeois.

Avec quatre points d'avance sur la cinquième place, le Racing Genk peut voir venir. Mais les Limbourgeois veulent se rassurer au plus vite.

Et ça pourrait passer par une victoire contre STVV, dimanche après-midi. "Nous sommes maintenant très proches des playoffs 1. Mais dimanche, c'est un important derby qui nous attend. On sait à quel point ce match compte pour nos supporters, donc on sait aussi ce qu'il nous reste à faire", confie Maarten Vandevoordt.