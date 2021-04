Liverpool s'en sort dans les arrêts de jeu face à Aston Villa !

Les hommes de Jürgen Klopp sont passés par le soupirail contre Aston Villa ce samedi.

Après la leçon reçue en Ligue des Champions contre le Real Madrid, Liverpool espérait se remettre en confiance face à Aston Villa. Mieux valait ne pas perdre de points dans ce genre de rencontre : le top 4 est particulièrement serré, les Reds étant au coude-à-coude avec West Ham, Chelsea et Tottenham.

Et peu de temps avant la pause, Aston Villa va surprendre Jürgen Klopp et ses hommes : Ollie Watkins, la sensation de la saison du côté du club de Birmingham, fait 0-1 à la 43e pour son 13e but de la saison en Premier League. Quand Firmino manque un penalty juste avant la pause, on se dit que ce n'est pas le jour de Liverpool.

La libération signée Alexander-Arnold

Au retour des vestiaires, Liverpool met le pied sur l'accélérateur et Mohamed Salah finit par égaliser peu avant l'heure de jeu (57e). Il faudra cependant attendre ... les arrêts de jeu pour la délivrance : Trent Alexander-Arnold inscrit une frappe splendide à la 90e +1 pour offrir trois points cruciaux à Liverpool.