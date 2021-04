Percy Tau ne veut pas quitter Brighton

Percy Tau vit une deuxième partie de saison compliquée à Brighton. Pourtant, l'international sud-africain compterait bien rester chez les Seagulls pour gagner sa place. C'est en tout cas ce qu'il a laissé entendre sur Twitter. Le principal intéressé a déclaré qu'il comptait se battre pour se faire une place au sein de l'équipe.

Hi @Cairo_MK No, at the moment the focus is to fight for a place within the team. https://t.co/XyF52MV4XF