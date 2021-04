Christophe Galtier réellement proche de l'Olympique Lyonnais ?

Les rumeurs autour d'un départ de Christophe Galtier, leader de Ligue 1 avec le LOSC, se précisent outre-Quiévrain ...

Christophe Galtier va-t-il aller décrocher un titre avec le LOSC puis quitter le navire ? Les rumeurs concernant un départ du coach des Dogues se précisent en tout cas : d'après le média France Football, Galtier serait proche d'un accord ... avec l'Olympique Lyonnais, qui en a fait son favori à la succession de Rudi Garcia (dont le contrat ne sera pas prolongé).

Problème : du côté du LOSC, on comptait bien sur Galtier la saison prochaine. Les Nordistes, leaders de Ligue 1, sont bien partis pour disputer la Champions League et peuvent même croire au titre, même si le PSG n'est qu'à trois points ; sans surprise, on est ravi du travail de Christophe Galtier à Lille.