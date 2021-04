David Alaba égale le record de Franck Ribery au Bayern

Déjà présent lors du match aller, David Alaba est forcément sur la pelouse du Parc des Princes, ce soir, où le Bayern dispute son quart de finale retour de Ligue des Champions. C'est la 425e apparition du défenseur autrichien avec le maillot bavarois en match officiel, il égale le record de Franck Ribery qui était jusqu'ici le joueur étranger ayant joué le plus de rencontres pour le Bayern.

425 – @David_Alaba makes his 425th appearance in all comps for @FCBayernEN, equaling @FranckRibery's record as the foreign player with the most appearances in professional football for the Bavarian Side. Legends. #PSGFCB #UCL pic.twitter.com/gYLNcgOz86