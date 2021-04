Quand Kevin De Bruyne envoyait City en demi-finale de la ligue des champions

Toujours prêt à briller sur la plus grande scène européenne, Kevin De Bruyne avait été l'homme de la première, et à ce jour unique, qualification de Manchester City pour les demi-finales de la Ligue des Champions. C'était il y a cinq ans contre le PSG... que City pourrait retrouver en demi.

Voilà déjà cinq ans que Manchester City, une équipe construite pour briller sur le Vieux Continent, attend son retour dans le dernier carré de la Ligue des Champions. Une éternité pour un club qui investit chaque année des fortunes dans le but de briller sur la scène européenne.

Et, en 2016, c'est Kevin De Bruyne qui avait permis aux Sky Blues de franchir l'obstacle. Battus à deux reprises par la Juventus en phase de poules, City s'était pourtant qualifié sans problème pour les huitièmes de finale, avant de ne faire qu'une bouchée du Dynamo Kiev pour atteindre les quarts de finale. Une première, à l'époque, pour l'équipe de Manuel Pellegrini, qui allait bientôt céder sa place à Pep Guardiola sur le banc de l'Ethiad Stadium.

KDB buteur à l'aller...

Mais c'est un tout autre test qui attendait les Mancuniens au tour suivant. Contre le PSG, City avait fait un premier pas vers le dernier carré au Parc des Princes, où Kevin De Bruyne avait ouvert le score et où Fernandinho avait arraché le partage à un quart d'heure du terme (2-2, Zlatan Ibrahimovic et Adrien Rabiot avaient inscrit les buts parisiens).

1/4 finale aller C1 2016 : PSG 2-2 Man City



L’attaquant suédois ratera juste après un énorme face à face. Kevin de Bruyne ne se fera pas prier et ne ratera pas le sien et ouvrira le score 0-1... Zlatan égalisera avant la MT sur un but gag contré 1-1. pic.twitter.com/coTjWES5Uc — Raphael Chader (@RaphChader) December 29, 2020

... héros du match retour

City abordait donc le match retour avec un tout petit avantage... que Kevin De Bruyne s'est empressé de faire fructifier. D'une frappe puissante, à un quart d'heure du terme, le Diable Rouge enfonçait le clou pour offrir à City la première demi-finale de son histoire en Ligue des Champions. Une aventure qui s'arrêtera au tour suivant, contre le Real.

Depuis, City n'a plus jamais franchi ce cap, mais Kevin De Bruyne a toujours répondu présent en quarts de finale de la Ligue des Champions: trois assists lors d'un quart de finale retour complètement fou à Tottenham en 2019 (une victoire 3-4 qui n'avait pas suffi), un but contre l'OL l'an dernier et encore un but, la semaine dernière... Le Diable Rouge sera attendu ce soir, à Dortmund, où les Sky Blues ne peuvent pas laisser passer l'avantage conquis à domicile.